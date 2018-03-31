ترامب يأمر بتجميد أموال مخصصة لإعادة الإعمار في سوريا

عين ليبيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتجميد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا، وذلك بعد اعلانه ان بلاده ستنسحب “قريبًا جدًا” من البلد الغارق منذ سبع سنوات في حرب اهلية مدمرة.

الصحيفة قالت إن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال بعدما علم من مقال صحافي قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت دفع اموال للمساهمة في إعادة اعمار سوريا.

وكان ترامب أعلن في خطاب ألقاه امام عمال صناعيين في اوهايو ان القوات الاميركية ستنسحب من سوريا “قريبًا جدًا”، وعبَّر عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

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