البابا يحث الكاثوليك على ترك القناعة بالوضع القائم في سبت النور

قاد البابا فرنسيس رعاياه الكاثوليك في قداس كنسي يوم سبت النور تحت حراسة مشددة اليوم، وحثهم على ترك القناعة بالوضع القائم وتجديد إيمانهم بالتغلب على الظلم.

وتحدث البابا فرنسيس خلال عشية العيد في كاتدرائية القديس بطرس في روما بجدية عن القناعة بالوضع القائم والتجديد.

وقال البابا "إن تلاميذ (المسيح) اليوم.. استسلموا لواقع يقودهم إلى الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء للتغلب على المظالم العديدة التي يعاني منها العديد من إخوتهم شخصيًا".

وقال البابا فرنسيس: "لقد انخرطوا في روتين مرهق سلبهم ذاكرتهم" مضيفًا أن احتفالات عيد الفصح تتعلق "بتجديد إيمان المرء بأن الرب يتدخل.. عن طريق تحدي حتميتنا الرتيبة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا