غيري ديكور حمامك بـ10 حيل بسيطة

الحمام من الأركان المهمة في منزلك، ويرتبط بلحظات الاسترخاء التي تعيشينها خلال يومك، لذلك عليك الاهتمام دائما بإضافة لمسات فنية جمالية بالحمام تجعلك تشعرين بالراحة والاسترخاء في أوقات الاستحمام، وترتيب الحمام وتزيينه بديكورات بسيطة، والاهتمام برائحته دائما، من أهم الأمور التي يجب عليك الانتباه إليها، مع الاهتمام ببعض لمسات الديكور التي تساعدك على الاستمتاع بوقت الاستحمام والاسترخاء داخل الحمام، ومنها:

1- نظافة الحمام أهم الأمور للحصول على الراحة والاسترخاء، اهتمي بنظافته 3 مرات على الأقل أسبوعيا، فالنظافة تظهر ملامح الديكور الموجودة بالحمام، وتمنع تكون البكتيريا والعفن.

2- احرصي على نظافة المرايات في الحمام، فهي ركن مهم للديكور وتضيف لمسة أنيقة بالحمام، وهي أبسط أشكال الديكور، خاصة إذا كان حمامك صغير الحجم، اختاري الدائري أو المستدير والمزخرف منها، بما يتناسب مع ديكور وألوان السيراميك الخاص بحمامك.

3- الإضاءة من أهم العوامل المهمة في ديكور منزلك، اختاريها هادئة وخفيفة لتساعدك على الاسترخاء، واستعيني بالأشكال المختلفة من النجف المودرن، إذا كان حمامك كبيرا، أو الأسبوتات بألوانها المختلفة إذا كان حمامك صغير المساحة.

4- استعيني بالشموع في ديكور حمامك، للحصول على لحظات الاسترخاء التي تحتاجين لها يوم العطلة، كما يمكنك استخدامها للحصول على رائحة، فهناك شموع معطرة لتعطير الحمام بروائح مختلفة منها (لافندر فل ورد).

5- اشتري الزهور طبيعية أو صناعية، ووزعيها في أركان الحمام، أو ضعيها على رف خشبي، إذا كانت مساحة الحمام لديك تسمح بذلك، وإذا كانت المساحة صغيرة علقي فرعا من الزهور الصناعية على الحائط أو بجانب ستارة الحمام، فهذا سيضيف شكلا جميلا لحمامك ويجعلك تشعرين بالانتعاش.

6- إذا مللت من بلاط حمامك وكنت ترغبين في التجديد دون دفع الكثير من الأموال، يمكنك القيام بذلك من خلال الاستعانة بورق الأرضيات المزخرف بالأشكال الهندسية أو الأرضية الخشبية المزيفة، بالألوان الجميلة التي تصلح للأرض أو الحوائط، فهذا يكون أسهل ويمكنك من التغيير أكثر من مرة.

7- يمكنك التجديد من خلال طلاء مقابض الحمام، الخاصة بالحوض أو الباب، استعيني بألوان جديدة تغير من شكل حمامك، وتجعلك تشعرين بالتجديد.

8- استخدمي كفرات التزيين، فمنها (لأنبوبة الغاز، والسخان، وقاعدة التواليت، وستارة الحمام، غطاء للغسالة والشفاط)، احصلي على طقم كامل لكل هذه القطع بأشكال وألوان تناسب حمامك.

9- استخدمي المناشف (الفوط)، ذات الألوان الجذابة والتي تتناسق مع ديكور حمامك، واحرصي على تعليقها في الحمام بشكل منظم دون عبث، كما عليك الاهتمام بتغييرها يوميا وتخصيص قطعة لكل فرد من عائلتك، منعًا للعدوى أو الإصابة بالأمراض.

10- افرشي أقمشة أو قطع سجاد مخصصة للحمام، لمنع الانزلاق، ولإضافة لمسة جمالية بألوان مختلفة على حمامك، أو استخدمي خشب الساج تحت المكان المخصص للدش فهو مقاوم للمياه ولن يتأثر.

بهذه الطرق تستطيعين تجديد حمامك كل فترة، لكسر الروتين والحصول على مكان رائع للاسترخاء، بعد انتهاء أعمال المنزل الشاقة، أو يوم عمل مليء بالضغوط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا