للبنات فقط: 8 مناطق في جسمك تحتاج للنظافة يوميا

بعض المناطق في جسمك، تكون أرضا خصبة لنمو البكتيريا والفطريات، وفي حال تركها دون نظافة واهتمام، تسبب الكثير من المشكلات والأمراض بسبب انتشار البكتيريا، لذلك عليك التعرف إلى هذه المناطق لأنها تحتاج منك لعناية بشكل أكبر من أي منطقة أخرى في جسدك، ومعظم الفتيات تتخيل أن الإبطين، هما المشكلة التي تسبب رائحة قذرة للجسد، ولكن هناك أكثر من منطقة إذا تجاهلت تنظيفها تسبب الروائح السيئة وتعرضك للكثير من الأمراض، نستعرضها في هذا التقرير..

1- الفم، من أكثر الأماكن التي تكون ملجأ للبكتيريا والجراثيم، خاصة أنك تستخدمينه يوميا في تناول مختلف الوجبات والمشروبات ذات الروائح النفاذة، فهناك أكثر من 600 نوع من الجراثيم داخله، وإذا تجاهلت غسله بشكل يومي يصبح الأمر مشكلة اجتماعية، ويسبب الكثير من المشكلات الزوجية، بسبب الرائحة السيئة المنبعثة منك، والتي تجعل أي شخص يتحدث إليك ينفر بسرعة، لذلك عليك الاهتمام بتنظيفه وغسل أسنانك أكثر من مرة يوميا، كما عليك مضغ البقدونس أو النعناع للحصول على رائحة جيدة.

2- اللسان يحتاج لعناية خاصة، لا ترتبط فقط بغسل الأسنان، فلون اللسان يتغير إلى 3 ألوان فى حالة المرض، وهما الأحمر والأخضر والرمادي، وهذا بسبب نشاط البكتيريا، لذلك احرصي على تنظيفه باستخدام فرشاة أسنان ناعمة لحمايته من البكتيريا الموجودة عليه، فهو يؤثر على رائحة الفم بشكل قوي.

3- الإبطين، معروف أن هذا المكان سبب رائحة العرق، فهو يحتوي على الغدد العرقية، ويكون منطقة رطبة لتكون البكتيريا والجراثيم، فالعرق له رائحة ويتفاعل مع الجراثيم إذا تجاهلت نظافتك الشخصية بشكل مستمر، لذلك عليك الاستحمام أكثر من مرة خلال اليوم واستخدام مزيلات العرق، خاصة في فصل الصيف.

4- القدمان، رائحة القدم تسبب الكثير من المشكلات الاجتماعية، والحرج وعدم الثقة بالنفس، ففي حالة ارتداء أحذية وجوارب من مواد صناعية رديئة، يتسبب الأمر في ظهور رائحة كريهة في القدمين، وتكون بيئة مناسبة لانتشار البكتيريا والجراثيم، لذلك احرصي على الجوارب القطنية والأحذية المصنوعة من الجلد الجيد، واحرصي على تغيير الجوارب يوميا وغسلها بمفردها وليس مع ملابسك، كما يمكنك وضع البيكنج صودا داخل الحذاء وعلى القدمين لمنع ظهور أي روائح سيئة.

5- الأذن تحتوي على الشمع، الذي يعتبر أرضا خصبة للبكتيريا، فهو مفيد ويمنع الكثير من المشكلات، ولكن الأزمة عندما يوجد بكثرة، لذلك عليك الاهتمام بتنظيف الأذن بشكل دوري وإخراج الشمع الزائد، واحرصي أيضًا على تجفيفها بشكل مستمر بعد الاستحمام.

6- فروة الرأس، تكون بيئة قذرة إذا تجاهلت نظافتها بشكل جيد، واستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك، للتخلص من الزيوت الزائدة داخل فروة الرأس، لذلك احرصي على نظافتها لتكون برائحة جيدة ولمنع تكون الحشرات.

7- سرة البطن، لا أحد يهتم بنظافتها بشكل خاص، ولكن تجاهل الاستحمام لأكثر من يوم يجعلك تشمين رائحة سيئة فيها، اهتمي بنظافتها لأنها بيئة خصبة لتكوين حصوات السرة والتي قد تؤدي إلى الأورام.

8- المؤخرة (فتحة الشرج)، من أقذر المناطق في جسم الإنسان، لأنها مخرج المواد البرازية، لذلك اهتمي بنظافتك الشخصية والاستحمام يوميا، كما عليك الحرص على غسل يديك بعد كل مرة تدخلين فيها الحمام.

احرصي على نظافتك الشخصية بشكل دائم، وغسل اليدين أكثر من مرة يوميا للتخلص من البكتيريا والجراثيم التي قد تحصلين عليها من ملامسة أي شيء على مكتبك، كما عليك الاهتمام بشرب المياه بشكل مستمر، والوجبات الغذائية المفيدة لجسمك، كالخضراوات والفاكهة الطازجة، لأنها تفيد جسمك، وابتعدي عن الدهون والسكريات لأنها تؤثر على رائحة جسدك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا