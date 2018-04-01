الشوفان والبطاطس.. 8 طرق ذكية لحل أزمة الأحذية الضيقة

تقع الكثير من الفتيات في مشكلات الشراء السريع للأحذية، وتتفاجأ بعد الذهاب للمنزل وارتداء الحذاء مرة أخرى، بأنه ضيق ويؤلمها كثيرًا أثناء المشي، ويتسبب في جروح في الأصابع والقدم، ويكون الحل في هذه الحالة الغضب الشديد وركنه أو شراء بديل مقاسه أكبر، لتجنب هذه الآلام، وهناك بعض الطرق التي تسمح لك توسيع الحذاء الضيق، وارتدائه دون ألم، بدلا من ركنه والشعور بالضيق، ومنها..

1- الثلج، يساعدك في التخلص من أزمة الحذاء الضيق، كل ما عليك هو وضع كيس بلاستيك به مياه، وضعي كيسا داخل مقدمة كل حذاء، ثم ضعي الحذاء داخل كيس فارغ لحمايته من الثلج بالخارج، ثم اتركيه في الفريزر، وأخرجيه بعد عدة ساعات وستشاهدين الفرق واتساع الحذاء، هذه الطريقة تصلح لجميع أنواع الأحذية وتساعد في توسيع الحذاء من ناحية الأصابع.

2- البطاطس، تساعدك في حل الأزمة، قشري ثمرة بطاطس مناسبة لحجم الحذاء تجعلك تتمكنين من وضعها في المقدمة، اتركيها داخل الحذاء يوما كاملًا، ثم أخرجيها ونظفي الحذاء بقطعة قماش نظيفة وستشاهدين الفرق، وتساعد البطاطس في التخلص من أي روائح كريهة داخل الحذاء.

3- رشي قطرات من المياه على ورق الجرائد، وضعيها داخل الحذاء الضيق، واتركية إلى أن يجف وستشاهدين الفرق في المقاس عند ارتدائه.

4- ارتدي جوارب سميكة، وحاولي إدخال قدميك داخل الحذاء بلطف، ثم وجهي الاستشوار لوجه القدم، وركزي الحرارة العالية على أكثر الأماكن الضيقة في الحذاء، مع تحريك أصابعك داخل الحذاء، هذه وسيلة فعالة وتناسب الأحذية الجلدية بشكل أكثر.

5- يمكنك وضع مجموعة من الجوارب داخل الحذاء، وحشرها في المقدمة التي تكون في الغالب الأكثر ضيقًا، واتركيها ليلة كاملة وستشاهدين الفرق عند ارتداء الحذاء مرة أخرى. (اقرأ أيضًا.. ارتدى الحذاء الشامواه الأنيق.. 8 وصفات لتنظيفه).

6- الشوفان له القدرة على توسيع الحذاء، كل ما عليك هو ملء كيس شوفان مع القليل من الماء الدافئ، وغلقه جيدًا، الشوفان معروف بأنه ينتفخ ويتمدد بعد بله بالمياه، وهذه الطريقة ستساعدك في توسيع الحذاء بشكل قوي وسهل.

7- أحضري زجاجة مليئة بخليط من الكحول والمياه بكمية متساوية، ورشي منها داخل الحذاء الضيق، وارتدي الحذاء وستلاحظين توسيعه، أو رشي قطرات الكحول على الجوارب وضعيها داخل الحذاء، فهذه أيضًا تساعدك على توسيع الحذاء بشكل كاف.

8- يمكنك ارتداء الحذاء أكثر من مرة داخل المنزل مع ارتداء جوارب سميكة وتحملي الوجع بعض الشيء، فالمشي داخل المنزل بالحذاء يساعدك على توسيعه، أما إذا كنت ممن ليس لديه وقت لتطبيق هذه الطرق في المنزل، فأرسلي الحذاء إلى محل أحذية إذا كانت الجزمة باهظة الثمن مصنوعة من جلد لا تتناسب معه الطرق السابقة، وإذا كنتي تخشين أن تتلف.

بهذه الطرق تستطيعي حل مشكلة الحذاء الضيق، دون ركنه، ولكن عليكي اختيار المقاس المناسب لكي عند الشراء، وجربي المقاس الأكبر حتى تتأكدين أن ضيق الحذاء ليس أزمة كبيرة ولا يسبب آلام في قدميكي عند ارتدائه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا