يوفنتوس يفوز على ميلان ويبتعد بصدارة الدوري

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على نظيره ميلان بثلاثة أهداف لهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم باولو ديبالا للسيدة العجوز في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء، من تسديدة قوية بيسراه عجز حارس الروسونيري عن التعامل معها لتسكن شباكه، وأدرك ليوناردو بونوتشي، هدف التعادل للميلان في الدقيقة 28، بعد أن استقبل ضربة ركنية، ارتقى فيها بونوتشي وضرب الكرة برأسه ويضع الكرة في شباك بوفون حارس اليوفي، وفي الدقيقة سجل خوان كوادرادو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل ان يختتم سامي خضيرة ثلاثية يوفنتوس في الدقيقة 87، من تسديدة بيمناه ليكتفي الحارس دوناروما بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وتلقى يوفنتوس أول هدف في مرماه منذ 959 دقيقة، وهو ثاني أفضل أرقامه في الحفاظ على نظافة الشباك خلال منافسات الدوري الإيطالي، وتُعد أفضل أرقام السيدة العجوز في الحفاظ على نظافة الشباك هي 974 دقيقة، وحققه البيانكونيري في أوائل عام 2016 في فترة استمرت ثلاثة أشهر تقريبًا.

وسجل ديبالا الهدف السابع له في الدوري الإيطالي هذا الموسم من خارج منطقة الجزاء، وبات أكثر لاعب في الكالتشيو يهز شباك المنافسين من خارج منطقة الـ18 ياردة.

ويُعد هذا الهدف رقم 18 لباولو في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليعادل رقم فابيو كوالياريلا مهاجم فريق سامبدوريا، في المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 78 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ميلان عند 50 نقطة في المركز السادس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا