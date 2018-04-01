الفلسطينيون يعلنون الحداد بعد مقتل 15 شخصًا على الأقل في غزة

أعلنت السلطة الفلسطينية، يوم حداد، أمس السبت، بعد مقتل 15 فلسطينيا على الأقل على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الجمعة.

ودعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق مستقل في الوفيات. وتقول إسرائيل، إن جنودها كانوا يردون على الشغب.

وأصيب أكثر من 1400 آخرين بجروح مختلفة، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مسيرات حاشدة، انطلقت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القادرين على العودة إلى ديارهم في الأراضي التي هي الآن إسرائيل.

وأقيمت مراسم جنائزية في غزة لأولئك الذين قتلوا في هذه المسيرات، في مشهد يمثل سقوط أكبر عدد من الضحايا في يوم واحد في القطاع منذ عدة سنوات.

أما في الضفة الغربية، فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها في مناطق معينة بمناسبة يوم الحداد.

وحمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل، مسئولية استهداف المتظاهرين الفلسطينيين.

غير أن مسئولين إسرائيليين اتهموا اليوم حركة "حماس" الإسلامية، التي تسيطر على قطاع غزة، بالاستفزاز المتعمد، خلال المسيرات الحاشدة.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، اليوم، إن الجنود تصرفوا "باحترافية وتصميم مثلما توقعنا منهم".

وأضاف ليبرمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا أفهم مقصد المنافقين الذين يريدون لجنة تحقيق".

وتابع ليبرمان قائلا "إن الأمر قد اختلط عليهم، واعتقدوا أن حماس كانت تقوم بتنظيم احتفال لموسيقى الروك، وأنه يتعين علينا أن نقدم لهم الزهور".

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