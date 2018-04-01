هل ينوى عقيلة صالح الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن النواب لم يتفقوا بعد مع المجلس الأعلى للدولة بشأن آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وقال افحيمة انه يتم تداول الكثير من الأسماء التي ترغب في أن تكون بالمجلس الرئاسي الجديد إلا أن أحدا لم يصرح بذلك ويعلن رغبته في الترشح.

وبشأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد افحيمة انه لم يسمع منه مباشرة انه يرغب في الترشح للمجلس الرئاسي الجديد وتابع: ولكن إذا أراد ذلك وانطبقت عليه الشروط المحددة في آلية الاختيار الجديدة فلما لا”.

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي كشف عن ترشيح بعض أعضاء البرلمان في جلسة رسمية منذ شهرين أو أكثر لرئيسهم عقيلة صالح بأن يكون رئيس المجلس الرئاسي الجديد موضحا انه إلى الآن هناك حوارات ومناقشات بالخصوص.

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