حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاحد 1 ابريل 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الأحد الموافق 1 أبريل، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تميل للانخفاض هذا اليوم حيث تتراوح مابين (20-24) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة أحيانا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى هذا اليوم تتراوح مابين (26-32) درجة مئوية بينما تتحول الرياح تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (30- 35) درجة مئوية ولا تتجاوز (28) درجة على مناطق القريات والجفرة.

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 -33) درجة مئوية.

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