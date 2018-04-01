حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاحد 1 ابريل 2018

ايوان ليبيا – وكالات :
حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الأحد الموافق 1 أبريل، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:
-الشمال الغربي
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تميل للانخفاض هذا اليوم حيث تتراوح مابين (20-24) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.
-الشمال الشرقي
بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة أحيانا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى هذا اليوم تتراوح مابين (26-32) درجة مئوية بينما تتحول الرياح تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
-الجنوب الغربي
الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (30- 35) درجة مئوية ولا تتجاوز (28) درجة على مناطق القريات والجفرة.
-الجنوب الشرقي
الكفرة – تازربو – السرير
السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 -33) درجة مئوية.
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