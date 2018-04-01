ليفربول يشغل بال جوارديولا أكثر من اليونايتد

يدرك المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمناشستر سيتي، جيدًا أن فريقه بات قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، فبعد الفوز أمس على إيفرتون بملعب جوديسون بارك بنتيجة (3-1)، يحتاج السيتي للفوز في الجولة المقبلة، يوم السبت على غريمه مانشستر يونايتد للتتويج باللقب رسميا، إلا أن ذلك الأمر لا يشغل بال المدرب الإسباني بقدر ما يشغله مواجهة ليفربول يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأنفيلد، وذلك حسبما أوضح موقع شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية اليوم الأحد.

وقال جوارديولا إن فريقه بات قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري أكثر من أي وقت مضى، فالسيتي يحتاج للفوز بمباراة واحدة، وإن لم يتحقق هذا الأمر في اللقاء القادم، فهناك 6 فرص أخرى، وبالتالي بات قريبًا للغاية من اللقب، الأمر الذي يشعره بالسعادة الكبيرة.

وأضاف المدرب الإسباني أنه يتفهم جيدًا حديث الجماهير عن مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، ولكنه سيتخذ كل قراراته المقبلة من أجل مباراة ليفربول والتي تسبق مباراة مانشستر في لقاء الذهاب، وهناك لقاء آخر في الإياب عقب لقاء الشياطين الحمر.

وأوضح جوارديولا، أنه عقب 3 أسابيع من التوقف بسبب الأجندة الدولية، لم يكن يرغب في أن يكون هناك 7 أو 8 أو 9 لاعبين من الذين سيلعبون مباراة يوم الأربعاء، أن يدخلوا ذلك اللقاء دون خوض أي مباراة لأكثر من 4 أسابيع، وبالتال يدفع بالتشكيل الأساسي في مباراة إيفرتون أمس ليعيد التناغم بين اللاعبين من جديد استعدادًا للقاء المرتقب أمام ليفربول.

وعن خروج جماهير إيفرتون من الملعب قبل نهاية المباراة توجه جوارديولا بالشكر إلى الجماهير التي تحب كرة القدم، وبقيت في الملعب للاستماع بمانشستر سيتي خاصة أنه أشاد بفريق إيفرتون بعدما انهزم أمامه برباعية نظيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا