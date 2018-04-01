إسرائيل ترفض مطالب بالتحقيق في أحداث غزة

عين ليبيا

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأحد مطالب بإجراء تحقيق في قتل الجيش 15 فلسطينيًا خلال مظاهرة شابتها أعمال عنف يوم الجمعة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بحسب رويترز.

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قالت إن خمسة من القتلى من جناحها المسلح وتقول إسرائيل إن ثمانية من القتلى ينتمون لحماس التي تصنفها إسرائيل والغرب جماعة إرهابية، فيما ينتمي اثنان لفصيلين آخرين.

هذا وخيَّم هدوء مشوب بالتوتر الأحد على المنطقة الحدودية حيث بقي مئات الفلسطينيين وهو عدد قليل بالمقارنة بعشرات الألوف من الفلسطينيين الذين احتشدوا يوم الجمعة بطول السياج الحدودي الممتد 65 كيلومترًا حيث نُصبت خيام.

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