اتهام شرطي ذات رتبة رفيعة بالتحرش الجنسي بزملائه

طلب هيئة الشرطة من شرطي ذات رتبة رفيعة الاستجابة لشكوى بالتحرش الجنسي بعدد من مرؤوسيه الذكور. حسبما ذكر موقع “ذا ديلي أوبسرفر”.

وقالت مصادر إنه تم منحه خمسة أيام للرد مع التوضيح أو الدفاع عن نفسه.

بدأ العد التنازلي عندما كتب المدعي العام، ستودروي بنيامين، إلى الضابط يوم الخميس يؤكد أن الوقت المستغرق للرد هو خمسة أيام عمل.

وحصل الشرطي، الذي لا يمكن ذكر اسمه بسبب الطبيعة الجنسية للشكاوى، على نسخ من ثلاث شكاوى من زملائه، ويتوجب عليه الرد عليها.

كما أُرسل شاب يسعى للانضمام إلى القوة رسالة رابعة إلى لجنة خدمات الشرطة ولكنها لم تُدرج في هذا التحقيق بالتحديد لأن صاحب الشكوى مواطن عادي.

يأتي هذا التطور بعد وقت قصير من اجتماع الأعضاء السبعة للجنة الشرطة هذا الأسبوع، والذين طُلب منهم التحقيق في هذه المسألة بسرعة.

وأفاد الضباط بأن الاعتداءات المزعومة التي ارتكبها الشرطي حدثت في مناسبات مختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعربوا عن قلقهم بشأن وقوع المزيد من الضحايا إذا استمر الضابط في شغل منصبه.

يذكر أن أحد أفراد الشرطة أبلغ بالفعل أنه تعرض للتحرش، وتم سحب بعض الأدوات والصلاحيات الموكلة إليه عندما رفض الاعتداء عليه.

