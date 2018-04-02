زلزال التغيير.. بين ساحة الشهداء والميدان الأخضر

بقلم / أحلام المهدي.

عندما نريد أن نصِف الضياع والتخبّط، نستحضر “الغراب”، ونسخر من رغبته في تَعلّم مشية “الحمامة” التي جعلته ينسى مشيته، ويضيع في منتصف الطريق بين الرغبة والواقع، فلم يتعلم المشية الدخيلة التي راقت له، ولم يحافظ حتى على مشيته السابقة.

هذا تماما ما حدث لنا عندما ربطنا كل شيء بالسياسة، فلم نعثر على جديدٍ يُذكَر ولم نحافظ حتى على القديم، وآثرنا الضياع بين عالمين، يُنشئ الإيطاليون “بياتا إيتاليا” لتتحوّل في المملكة إلى “ميدان الشهداء”، وتأتي جماهيرية العقيد لتفرض عليها لوناً واحدا، وتجعلها “السّاحة الخضراء”، ثم يأتي “الثوار” ليعيدوا تذكير الاسم، ويتم استدعاء “الشهداء” للميدان من جديد.

يحمل بعض الليبيين أسماء مثل “السّنوسي” و”القذّافي”، ومُلاحَظٌ أن حُمّى التغيير لم تُصِب أسماء البشر، مثلما ضربت بعنفٍ أسماء الأماكن، لذلك حافظ “السّنوسي” على اسمه في ظل “سبتمبر”، ولم يضطر “القذّافي” لتغيير اسمه في ظل “فبراير”، بل حافظت الأسماء على هوية أصحابها، فيما ضاعت هوية المكان، وتغيرت أسماء المدارس والشوارع في محاولة لخدش الذاكرة وطمس التاريخ، فكل ما مرّ على هذه الأرض من أحداث يجب أن يُغرَس في حجارتها ودروبها، قبل أن يُدوّن في كتب التاريخ.

فماذا لو كان “برج إيفل” يقع في ليبيا؟

حتما لن يصمد الاسم طويلا، لأن كل حاكم سيرغب في وضع لمسته عليه، وسيختار له اسما معتبرا إياه أحد أبنائه البيولوجيين، فلم يبق في ليبيا غيرُ أسماء الأشخاص، والأسماء الفضفاضة التي تحتمل جنون الحُكّام، فشارع الثورة حافظ على اسمه، ومدرسة الثورة فعلت، ذلك لأن مفردة “الثورة” تتّسع لأكثر من تاريخ، وترتبط بأكثر من شهر، فيما انطفأت “شرارة العقيد الأولى” التي حاول إيقادها في جنوب البلاد، وتلاشت كلمات “بيانه الأول” الذي أعدّه في شرقها، وتبعثرت “نقاطه الخمس” التي سطّرها في غرب البلاد، فالاسم هويّة المكان، ولا يجب أن نجعله مسرحا لجنون السّلطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا