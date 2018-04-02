عرق النسا والسرطان.. احذري 8 مخاطر للكعب العالي

الكعب العالي، من معايير الأنوثة، ومهم لأي فتاة فهو دليل على الثقة بالنفس واستكمال الأناقة، ولكن رغم ضروريته لأي فتاة، فهو يسبب الكثير من المشكلات من القدمين والظهر والعمود الفقري، خاصة إذا كنت ترتدينه لفترات طويلة أو سهرة تستمر لساعات.

المشكلة التي يسببها الكعب العالي، هي إجبارك على السير بطريقة معينة، والضغط على جانبي القدم، والأصابع، الأمر الذي يسبب لك الألم في المفاصل والركبة بسبب هذه الوضعية، الكعب العالي يسبب لك الكثير من الأمراض ومنها:

1- أظافر القدم تتأثر بارتدائك الكعب العالي، وتشعرين باحمرار وحرقان فيها، لأن الوضعية التي تسيرين بها تجعلك تضغطين عليها بشكل كبير، لذا احذري اختيار مقاس صغير حتى لا يكون ضيقا وضاغطا على أصابعك بشكل كبير، ولكي تهربي من ثني الأظافر التي تسبب ألما كبيرا.

2- الكعب العالي يسبب أضرارا للرحم، بسبب تضييق الزاوية بين الفخذ والحوض، يمكنك استخدام الثلج للتخلص من التورم والألم، بسبب ارتداء الكعب العالي الذي يضغط على القدم من الخلف، ويتسبب في ظهور بعض البثور والجروح نتيجة ارتدائه وحدوث تشوهات بالعظام دائمة.

3- الكعب العالي يسبب السرطان، هذا ما حذرت منه دراسة بريطانية حديثة، وذلك يحدث عند ارتدائك الكعب العالي بشكل يومي، مما يسبب الضرر لعظام القدم وآلام المفاصل، فهو يسبب خللًا في وظائف الجسد فهو يساعد على نشاط خلايا العظام والمفاصل بطريقة غير طبيعية، وتحولها إلى خلايا سرطانية.

4- ارتداء الكعب يجعلك تشعرين كأنك تسيرين على شوك، مما يتسبب في شعورك بالوخز فى القدم، ولذلك يعرضك لعرق النسا، هذا الأمر يحدث بشكل أساسي في حال ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة، فاحذري ارتداءه خلال ساعات العمل أو المشاوير التي تتطلب مشيا ومجهودا كبيرا منك.

5- الكعب العالي يسبب تآكل غضروف الركبة، بسبب الوزن الكبير الذي تحمله الركبة، والتقسيم غير المتوازن لوزن الجسم، وإذا كنت ترغبين ارتداء الكعب العالي، يمكن اختيار الكعب العريض، بعيدًا عن الـ7 سم التي تلجأ لها الفتيات، الكعب المسطح أو العريض لا يتسبب في وضعية تسبب لك المشكلات، فهو يجعل قدمك أكثر ثباتا على الأرض.

6- يمكنك الاستعانة بلاصقة الأصابع للتخلص من الألم، فهذه الخطوة تساعدك للتخلص من ضغط الكعب العالي على أصابعك، وهذا يجعلك لا تشعرين بالألم، اشتري اللاصقات من الصيدلية وضعيها ثم ارتدي الحذاء وستقلل من التعب بعض الشيء.

7- الوسادات الصغيرة، تساعدك في تخفيف آلام الأصابع مثلما تفعل اللاصقة، تحصلين عليها من مواقع الشراء على التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أو من خلال بعض محلات مستحضرات التجميل، كل ما عليك هو وضعها أسفل أصابعك وارتداء الحذاء بشكل طبيعي.

8- عند شراء الحذاء ذي الكعب، اختاري المقاس المناسب لجسمك وشكلك، فلا تختاري الكعب الرفيع إذا كنت ثقيلة الوزن، لأن الأمر سيسبب الكثير من المشكلات لك، كما يمكنك اختيار الكعب المطاطي فهو يساعدك على امتصاص الضغط، واحذري الكعوب الخشنة لأنها تزيد الألم.

في النهاية عليك اختيار المناسبة التي تحتاجين فيها إلى ارتداء الكعب، واختاري الكعب الصغير العريض أو الأحذية الفلات (الكوتشي)، لأوقات العمل التي لا تتطلب ظهورا بملابس رسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا