تخلصي من الكراكيب.. 8 استخدامات للسلالم الخشبية في الديكور

داخل كل منزل منا، أشياء قديمة تالفة مركونة، في البلكونة أو داخل أي غرفة، ورغم أنك تستطيعين الاستفادة منها إعادة تدويرها في منزلك، والتخلص من الكراكيب المنتشرة في أركان المنزل.

السلالم يتم استخدامها في المنزل للوصول إلى الأماكن المرتفعة، ولكن البعض يركنها دون استخدامها، لأنك تحتاجينها كل فترة في التنظيف أو تخزين بعض الأغراض، ولكن بإمكانك استخدام السلالم الخشبية في الكثير من الأغراض لإضافة ملمس جديد في ديكور منزلك، ومنها..

1- استفيدي من السلالم القديمة، لعمل خزانة للأحذية بدلًا من وجودها في كل مكان من أركان المنزل، كل ما عليك هو تثبيت عارضة خشبية بين سلمين لا تستخدمينهما، وضعي الأحذية، فهذه خطوة تساعد على تهوية الأحذية بدلًا من وضعها داخل مكان غير جيد التهوية.

2- استخدمي السلم القديم لتعليق المناشف(الفوط)، في الحمام، بدلًا من استخدام خزينة كبيرة، وهذا سيوفر لك المساحة، ويساعدك في تجفيف أدوات الحمام الخاصة بك، أو تعليق الملابس التي ما زالت تحتاج إلى بعض التهوية بعد تنشيفها داخل الغسالة.

3- اصنعي مكتبة خاصة بك من السلالم القديمة، لوضع البورتريهات وأدوات التزيين وفازات الورد، ضعي سلمين وفي المنتصف بعض الرفوف ووصليهما بسلمين آخرين، تحصلين على شكل هندسي جميل في الديكور.

4- استخدمي السلم في المطبخ، من خلال تعليقه وربطه في سقف المطبخ لتعليق أدوات المطبخ من أوانٍ، فهذه الطريقة تساعد في توفير مساحة كبيرة وتمكنك من ترتيب المطبخ والأدوات به.

5- استخدميها في تعليق الكتب والمجلات، فهي تعطي شكلا ديكوريا مميزا، وتخلصك من الفوضى ووضع الكتب بشكل عشوائي، كل ما عليك هو دهان السلم بأي لون تحبينه ثم تركه ينشف وعلقي المجلات والكتب حتى تتذكري قراءتها.

6- علقي مجموعة من النباتات الطبيعية أو الزينة، على السلم الخشبي، يمكنك وضع أصص النباتات بشكل مرتب في المنزل باستخدام السلالم الخشبية القديمة.

7- إذا كنت من هواة الصور الفوتوغرافية، يمكنك تخصيص السلم الخشبي لوضع مجموعة من البراويز التي تفضلينها، فهذا سيكون شكلا ديكوريا رائعا في منزلك.

8- استخدميها ديكورا على الحائط، من خلال تعليقها واستخدامها لتعليق المعاطف عند مدخل المنزل، كما يمكنك استخدامها لتعليق الأكسسورات الخاصة بك، من خلال دهنها بلون مميز (بينك أو أزرق أو موف)، داخل غرفة النوم لتعليق الملابس الخفيفة التي تعتادين ارتداءها واستخدامها بشكل دوري.

استفيدي بكل قطعة في منزلك، في الديكور بدلًا من ركنها، وتخلصي من الكراكيب باستخدامها في ديكور منزلك، وبهذه الطرق يمكنك استخدام السلم الخشبي الذي أصبح ضمن الكراكيب في العديد من الاستخدامات لديكور منزلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا