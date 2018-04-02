أتليتكو مدريد يهزم ديبورتيفو لاكورونا ويحافظ على وصافة الليجا

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد على نظيره ديبورتيفو لاكورونا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز ، أحرز كيفن جاميرو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بعد أن لعب 30 مباراة، فاز في 20، وتعادل 7، وخسر 3، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونا عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4، وتعادل 8، وخسر 18.

ويستعد فريق أتليتكو مدريد لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد يوم الأحد القادم، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني، بينما يستقبل فريق ديبورتيفو لاكورونا نظيره مالاجا، يوم الجمعة المقبل على ملعب ريازور ضمن الجولة ذاتها.

ولعب أوبلاك 150 مباراة مع أتلتيكو مدريد، حافظ على شباكه نظيفة 86 مباراة بنسبة 57% وقام بـ388 إنقاذ رفقة الروخي بلانكوس بنسبة 81%، واستقبل 90 هدفا.

ويلعب يان أوبلاك مع الأتليتي منذ صيف 2014 الذي انتقل فيه الروخي بلانكوس من بنفيكا مقابل 16 مليون يورو.

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