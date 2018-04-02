اخبار

ساعات طرح الاحمال اليوم الاثنين 2 ابريل 2018

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وجود عجز متوقع لإنتاج الشبكة يقدر بـ450 ميجاوات، ما يؤدى إلى وجود طرح أحمال متوقع للتيار الكهربي يصل لمدة ساعتين، نظرا لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المتوقع.

وأوضحت الشركة، في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن القدرة الإنتاجية للشبكة تقدر 3950 ميغاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4400 ميغاوات.

وناشدت الشركة المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك