ساعات طرح الاحمال اليوم الاثنين 2 ابريل 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وجود عجز متوقع لإنتاج الشبكة يقدر بـ450 ميجاوات، ما يؤدى إلى وجود طرح أحمال متوقع للتيار الكهربي يصل لمدة ساعتين، نظرا لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المتوقع.

وأوضحت الشركة، في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن القدرة الإنتاجية للشبكة تقدر 3950 ميغاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4400 ميغاوات.

وناشدت الشركة المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال.

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