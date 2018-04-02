القضاء الأمريكي يؤيد إسقاط حكم تعويض ضد السلطة الفلسطينية

أيدت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الإثنين، إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار، كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية، فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.

ورفضت المحكمة، الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016، كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأمريكيين برفع دعاوى، للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا