تركيا تقيم احتفال كبير فى ذكرى تأسيس جماعة الإخوان الارهابية

ايوان ليبيا – وكالات :

احتضنت الدولة التركية الاحتفال الذي نظمته جماعة الإخوان المصنفة في العديد من الدول العربية كتنظيم إرهابي، الأحد، بالذكرى التسعين على تأسيسها تحت عنوان «تسعون عاما من العطاء» بمركز أمير أفندي الثقافي بالطرف الأوروبي لمدينة إسطنبول.

وتعتبر أنقرة حاضنة للجماعة التي تواجه اتهامات عديدة بالتورط في أحداث إرهابية في مصر ودول أخرى، كما توفر لها الدولة القطرية ملاذا آمنا للعديد من قياداتها الهاربين إليها.

وتأتي احتفالات الجماعة بالذكرى التسعين لتأسيسها على الأراضي التركية بينما ثارت ثائرة تركيا لمجرد تنظيم الأكراد تجمعات في دول أوروبية في الوقت الذي تشن فيه حملة عسكرية واسعة على أكراد سوريا خلفت سقوط مئات القتلى بين مدنيين ومسلحين بذريعة أنهم يشكلون خطرا على أمنها القومي.

وفاقمت أنقرة التوتر مع العديد من الدول التي تصنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا كما حشرت أنفها في الشأن الداخلي المصري منذ عزل الجيش المصري الرئيس المنتمي تنظيميا للجماعة محمد مرسي على إثر مظاهرات حاشدة طالبت برحيل حكم الإخوان.

وغامرت تركيا التي يحكمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي (الذي وصفته معلومات صادرة عن مراكز بحثية متخصصة في الإسلام السياسي بأنه أحد أفرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين) بعلاقاتها ومصالحها مع دول خليجية وعربية باحتضانها الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الدول.

وشارك في الاحتفال العشرات من قيادات الإخوان المسلمين في العالم، بينهم إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل.

وقال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس عن الاخوان: “إن تركيا العظيمة تفتح قلبها الكبير للإخوان المسلمين وغير المسلمين، ومن خلال هذا الاحتضان الله سيحفظ تركيا”، مضيفا “نحن من ثمرات الإخوان المسلمين”.

وتعتبر حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين وواجهت اتهامات في السابق بالتورط في اعتداءات ارهابية بمصر.

وأشاد مشعل بالحملة العسكرية التركية في عفرين السورية التي قتلت فيها القوات التركية مئات المدنيين والمسلحين وهجرت مئات الآلاف من الأكراد السوريين بذريعة مكافحة الإرهاب.

وقال إن “النصر في عفرين كان نموذجا للإرادة التركية وإن شاء الله سنسجل ملاحم بطولية لنصرة أمتنا”.

وأضاف في كلمة في حفل إفطار جماعي الأحد ضمّ أكثر من ألف شخصية تركية بتنظيم من جمعية “جيهان نوما” (أهلية) أن “الله لم يتخل عن تركيا في ليلة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وتابع “عاشت أمتنا بزعامة تركيا رافعة الرأس وأحببنا تركيا من الكتب والتاريخ ومن أفواه آبائنا وأجدادنا وقدر الله أن نزورها”.

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