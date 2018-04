المتوسط:

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، اليوم الاثنين، الأطفال الأمريكيين احتفالات عيد الفصح داخل البيت الأبيض، حيث قامت ميلانيا بإلقاء كلمة للأطفال عن الحب، فيما رسم الرئيس الأمريكى بعض الرسومات خلاله تواجده وسطهم.

وكان ترامب قد وجه التهنئة للشعب الأمريكى بمناسبة عيد الفصح، أمس الأحد، خلال موسم الأعياد بمختلف أنحاء العالم.

وقال خلال كلمته الأسبوعية للشعب الأمريكى وفقا لما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية، إن “العائلات تجتمع فى هذا الوقت من العام فى بلادنا بالكنائس والمعابد لإضاءة الشموع وتمجيد الله، ونلجأ خلال هذه العطلة إلى الله ليرشد خطواتنا”، متمنيا للشعب الأمريكى أعيادا سعيدة.

يذكر أن الاحتفالات عمت أرجاء مختلفة من العالم لإحياء عيد الفصح الذى تحييه اليوم الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربى.

The post الرئيس الأمريكي يحتفل بعيد الفصح مع الأطفال داخل البيت الأبيض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية