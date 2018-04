مقتل 20 متمردا من حركة طالبان في غارة للجيش الإفغاني

ذكرت شبكة ABC نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مسؤولا بالحكومة الأفغانية، أعلن مقتل 20 متمردًا من حركة طالبان وإصابة آخرين في غارة جوية استهدفت معسكر تدريب للحركة شمالي البلاد.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد ردمانش، قوله إن التقارير الأولية تشير إلى أن الغارة الجوية التى تم شنها فى منطقة “داشتى آرتشي” بإقليم قندوز قتلت حوإلى 20 مقاتلًا من طالبان ، من بينهم قائد محلى ، وأسفرت عن إصابة آخرين.

وأضاف المتحدث الأفغانى “أستطيع أن أؤكد أنه تم قصف معسكر تدريب لطالبان ولم يكن هناك مدنيون”، فيما قالت حركة طالبان ـ فى بيان ـ إن الغارة الجوية ضربت مدرسة دينية خلال حفل تخرج للطلاب؛ ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.

