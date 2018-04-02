خروج مقاتلي جيش الإسلام والمدنيين من دوما تحت رعاية روسية

بدأت ظهر اليوم عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من مدينة دوما السورية آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، بموجب اتفاق أعلنت روسيا التوصل اليه مع جيش الاسلام، في خطوة تمهد للجيش السوري استعادة كامل المنطقة قرب دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يصدر جيش الإسلام حتى اللحظة أي تعليق حول اتفاق الإجلاء إلى شمال سوريا، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خلافات داخل الفصيل المعارض بين موافقين على الاتفاق وقياديين متشددين معارضين له.

ووافق فصيلا حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن على اجلاء مقاتليهما بموجب اتفاق مع روسيا حيث جرى خلال أحد عشر يوما إجلاء أكثر من ستة وأربعين ألف شخص من مقاتلين ومدنيين الى شمال غرب سوريا.

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