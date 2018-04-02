الثني يجتمع بلجنة اعادة استقرار بنغازي

عُقدت اليوم لجنة إعادة أستقرار بنغازي أجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني و عضوية سيادة الفريق عبدالرازق الناظورى رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة-بن جواد و السيد المستشار عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي و السيد علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي،

حيث تركز الاجتماع حول أهم المشاريع التي تعمل اللجنة علي تنفيذها بمدينة بنغازي كما تم الاتفاق علي عدد من المشاريع التي تتعلق بقطاع الصحة و البيئة و تفعيل بعض المشاريع المتوقفة و العمل علي إنهاء أزمة النازحين .

الجدير بالذكر بأن لجنة إعادة استقرار بنغازي مشكلة بموجب قرار السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب

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