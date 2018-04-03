الجمالي : الجامعة العربية داعمة للمؤتمر الجامع

تونس-سنيا البرينصي

أدّى المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي, اليوم الإثنين 2 أفريل 2018, زيارة إلى مقرّ المؤتمر الليبي العام و الجامع بالعاصمة التونسية, أين كان بإستقباله أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر, وعلى رأسهم رئيسها محمد عبد السلام العباني.

وأكد الجمالي, خلال اللقاء الذي واكبته دعم الجامعة العربية للمؤتمر الوطني العام و الجامع وللجهود التي يبذلها المشرفون عليه من أجل لمّ شمل الليبيين وإيجاد حلول للأزمة التي تشهدها بلادهم.

كما أكد المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي, في تصريحه أنه على المنظمات الإقليمية والدولية دعم المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع من أجل الجهود التي يقوم بها للمّ شمل الليبيين, مشيرا في الأثناء إلى أن هذا المؤتمر تديره وتشرف عليه شخصيات وطنية ساهمت في بناء الدولة الليبية.

ولفت الجمالي إلى أن الجامعة العربية تدعم كل مبادرة أو عمل يهدفان إلى إعادة الإستقرار إلى ليبيا وجمع كلّ أطياف الشعب الليبي والمساهمة في تهيئة الأرضية المناسبة لتنظيم الإنتخابات.

وتابع بأن أن المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع يقوم بعمل جادّ من أجل حلحلة الأزمة و لمّ شتات الشعب الليبي وبناء ليبيا الجديدة.

وأوضح الجمالي أن المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع لا يتبع أي طرف و ليس محسوبا على أية جهة, سواء داخليا أو خارجيا, مبينا أن المؤتمر يعمل من أجل لمّ شمل الليبيين دون إستثناء وإنقاذ البلاد من أزمتها.

ولاحظ أن المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع لا يخيف أحد أو أي طرف في ليبيا, مؤكدا أن هدف المؤتمر هو لملمة شتات الليبيين وإنهاء الأزمة التي تمرّ بها بلادهم.

وأعرب الجمالي عن تمنيّاته بالنجاح لأشغال المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع المنتظر عقده في تونس خلال الفترة القليلة المقبلة, منوّها في الأثناء بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر, وعلى رأسهم رئيسها محمد عبد السلام العباني.

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