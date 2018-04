شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة البيضاء.

وقالت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن “الطيران قصف مواقع وتجمعات الميليشيا الانقلابية في معسكر الأمن المركزي المجاور للمجمع الحكومي في مدينة البيضاء”.

وأضاف المصدر أن “دوي انفجار سمع عقب الغارات الجوية التي استهدفت آليات وأسلحة الميليشيا الانقلابية بالمعسكر، كما دمر طيران التحالف طقماً تابعاً للميليشيا الحوثية في مفرق الوهبية باتجاه منطقة قانية وسقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح”.

كما شنت المقاومة هجوماً عنيفاً على جبل الرحل الواقع شرقي قريه الزوب والذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي التي تواصل منه قصفها العشوائي على قرية الزوب بالقريشية بالدبابات والـ”بي ام بي”، والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر وخلف أضراراً جسيمة بالمنازل والممتلكات.

The post التحالف العربي يقصف ميليشيا الحوثي في البيضاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية