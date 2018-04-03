حاربي الكراكيب والفوضى في المنزل بـ10 حيل سهلة

الكراكيب، من أكثر المشاكل التي تواجه كافة السيدات، ففي كل منزل نجد أشياءً لا نستخدمها ولكننا نحتفظ بها في البلكونة أو تحت السرير أو على السلم، المهم تكون موجودة، رغم أننا توقفنا عن استخدامها، وتزداد بشكل أكبر خلال فصل الصيف بسبب إجازات المدارس.

والأطفال هم السبب الأساسي في الكراكيب، سواء بسبب الألعاب الخاصة بهم، أو الأشياء التي يكسرونها، كما تسبب الكراكيب الفوضى والتوتر داخل المنزل، خاصة إذا كان مساحته صغيرة، لذلك عليكِ التخلص من الكراكيب بأسرع وقت بهذه الطرق.

1- خصصي مكانا واحدا للعب الأطفال، يمكنك شراء باسكيت الألعاب من أي محل خاص بلعب الأطفال، أو وضعها داخل دولاب طفلك إذا كان هناك مساحة لذلك، تخلصي من الألعاب المكسورة والتالفة، فهذه أهم خطوة للتخلص من الفوضى التي تتسبب بها لعب أطفالك.

2- تخلصي من الأحذية القديمة التي لا زلت تحتفظين بها دون سبب، فعندما تقومي بشراء حذاء جديد تخلصي فورًا من القديم طالما لن تستخدميه مرة أخرى، وحاولي دائما ترتيب خزانة الأحذية ووضع كافة الأحذية بها، وعودي أفراد عائلتك القيام بتلك الخطوة.

3- خصصي مكانا لوضع الكتب والروايات والمجلات والقصص، فلا ترميها في أي مكان بعد قرائتها، ضعيها في المكتبة أو خصصي رفوفا للكتب فقط، ولا تحتفظين بالكتب الدراسة طالما انتهى العام الدراسي، وزعيها لمن يحتاجها.

4- رتبي دولاب خزين المطبخ، الخاص بالثوم أو البصل أو البطاطس، تخلصي من التالف حتى لا يؤثر على باقي المكونات، وتخلصي من التوابل التي يمر عليها وقت طويل دون استخدامها.

5- ابتعدي عن تخزين البرطمانات والزجاجات الفارغة الخاصة بالمياه أو العصير، استخدميها من خلال إعادة تدويرها مرة أخرى، ولا تتركيها مجرد كراكيب فقط، حتى لا يزدحم مطبخ دون جدوى.

6- تخلصي من الحلل التيفال التي تم تقشيرها، ولا تصلح للاستخدام حتى لا تسبب لك ولأفراد عائلتك الأمراض، كما عليك التخلص من أي أطباق أو أكواب مكسورة فلا داعي منها حتى لا تكون خطر على أطفالك.

7- لا تحتفظي بأي جهاز كهربائي معطل منذ سنوات، لمجرد كونه ذكرى، فهذا يسبب الفوضى ولا داعي منه، ويكون بيئة مناسبة الحشرات والأتربة.

8- البلكونة للورود والزينة والجلوس في الهواء، وليس لجمع الكراكيب والقطع الخشبية والأجهزة ولعب الأطفال والأحذية التي لا نستخدمها، اهتمي بنظافتها وترتيبها واشتري الزهور والنباتات لتزيينها.

9- تخلي عن فرش الأسنان القديمة، وبواقي الصابون التي لا تحتاجينها، فهذه أمور تزحم حمامك دون داعي، فاهتمي بترتيبه ونظافته بشكل دائم.

10- غرفة نومك يجب أن تكون هادئة بعيدة عن الزحمة والكراكيب والفوضى، لتستطيعي الراحة فيها، اهتمي بترتيب دولابك ولا تلقي الملابس في أركان الغرفة، اهتمي يوميًا بتنسيقها ووضع المتسخ منها داخل الغسالة.

بهذه الطرق تتخلصين من الفوضى والكراكيب، التي تسبب الطاقة السلبية في المنزل وتراكم الأتربة، تخلصي من كل ما لا تحتاجين إليه ورتبي كافة الأدوات في مطبخك، وتعلمي كيف تقومين بإعادة تدوير المواد التالفة بدلًا من ركنها، حتى تحصلين على منزل هادئ خالٍ من الفوضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا