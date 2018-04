سفير موسكو بواشنطن: انهيار العلاقات بين روسيا وأمريكا لم أذكر مثله

كد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أنه “لا يتذكر مثل هذا الانهيار في العلاقات الروسية الأمريكية”.

وقال انطونوف: “بصراحة، أنا لا أتذكر مثل هذه الهجمات على روسيا، ولا أستطيع أن أتذكر مثل هذا الانهيار بتاريخ العلاقات الروسية الأمريكية”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” اليوم الأحد.

يذكر أن دولاً أوروبية عدة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسياً روسياً و12 موظفاً من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل. وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

