اللبان الدكر للتخسيس.. يسد الشهية ويشد الترهلات

لبان الدكر هو عبارة عن صمغ يتم إنتاجه من بعض الأشجار، له العديد من الفوائد ويساعد في عمليات إنقاص الوزن الزائد، ويدخل في تحضير بعض الوصفات الطبيعية، فهو يساعد على التخسيس والتخلص من الترهلات، ويدخل في وصفات تبييض البشرة.

يغضب البعض من طعمه المر ورائحته، فيمكن تناوله كـ"العلقة"، ومضغه، أو نقعه في المياه وشربه، في كافة الأحوال هو مفيد ويساعدك في التخلص من الكحة، أو إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية وتريدين انقاص وزنك، وسنستعرض فوائده في التخسيس بشكل مفسر.

1- لبان الدكر يساعدك في التخلص من الوزن الزائد، ويحميك من ترهلات الجسم وبشكل خاص البطن، وتخسيس منطقة الأرداف.

2- يساعد لبان الدكر في شد الجسم وإزالة الدهون الزائدة من بعض المناطق في جسمك، استخدميه بعض الحمل والولادة للتغلب على الوزن الزائد بعد هذه المرحلة.

3- يعمل لبان الدكر بشكل فعال في زيادة إدرار البول والتخلص من كمية الماء والسوائل المتراكمة في جسم الإنسان، وذلك يمكنك التخلص من السموم والمواد الضارة المتراكمة داخل جسمك، وتسبب لك المشاكل الصحية على المدى البعيد.

4- لبان الدكر يساعدك في الحمية الغذائية التي تتبعينها، فهو يحسن وظيفة الجهاز الهضمي ويساعد على سرعة الهضم، من خلال تحفيز زيادة مستوى التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا ما يؤدي لفاعليته في تقليل الوزن.

5- يساعد لبان الدكر في التغلب على الشهية المفتوحة دائما، فهو يعمل على سد الشهية، اشربيه مضافا إليه كوب من الماء الساخن ويترك لمدة عشر ساعات، ثم يصفي ويشرب.

6- مرارة لبان الدكر تساعدك في التخلص من الدهون الموجودة في الخصر والأرداف، استخدميه من خلال وضع معلقة كبيرة فى كوب ماء بارد، غطي الكوب لمنع تطاير الزيوت المفيده باللبان، ثم اشربيه في الصباح على معدة فارغة، بعد تصفيته ستجدين المياة تشبه اللبن، فهذا المشروب يساعد في التخسيس وسد الشهية، وله فوائد عظيمة أخرى.

7- يمكنك استخدام لبان الدكر بأكثر من طريقة، امضغيه كاللبان، أو اغلي كوبا من المياه ثم ضعي بعض حبات لبان الدكر فيه، واتركيه يبرد ثم اشربيه بعد تصفيته من المياه، قومي بذلك قبل وجبة الفطار كل صباح.

8- يساعد لبان الدكر في تقليل الرغبة في تناول السكريات والحلويات، لأنه يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، كما لديه القدر على التخلص من الترهلات من خلال تحفيز إنتاج خلايا جديدة.

بهذه الطرق تستطيعي التخلص من الوزن الزائد والترهلات، من خلال شرب لبان الدكر، وعليكِ عدم التركيز في مرارة طعمه، ولكنه أفضل الوسائل الطبيعية للتخسيس وسد الشهية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا