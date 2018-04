ميانمار تعطي الضوء الأخضر لمجلس الأمن لزيارة البلاد

أعلن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن ميانمار أعطت الضوء الأخضر للمجلس لزيارة البلاد.

وخلال نفس الجولة، يعتزم المجلس زيارة مدينة كوكس بازار في بنغلاديش، حيث يعيش ما يقرب من 700 ألف مسلم من أقلية الروهينجا في مخيماتK بعد فرارهم من حملة عسكرية وحشية في ولاية راخين.

وقال مندوب بيرو الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، السفير جوستافو ميزا كوادرا، في تصريحات للصحافيين، إن المجلس المؤلف من 15 عضواً يريد زيارة ولاية راخين، لكن لم يتحدد موعد الزيارة بعد.

وأضاف كوادرا أنه من المقرر بداية الزيارة في أبريل الحالي في الوقت الذي تتولى فيه بيرو رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن.

وكانت الزيارة مدرجة منذ فبراير ضمن جدول أعمال المجلس، لكن المجلس لم يحصل على موافقة سلطات ميانمار قبل الآن.

واتهمت الأمم المتحدة الجيش بالـ “التطهير العرقي” ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، ذات الأغلبية البوذية.

ومنعت سلطات ميانمار حتى الآن محاولات بعثة تقصي الحقائق المفوضة من الأمم المتحدة للتحقيق في الوضع على الأرض.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعت كلاً من بنغلاديش وميانمار اتفاقاً لإعادة لاجئ الروهينجا إلى وطنهم، وأشارت حكومة ميانمار إلى أنها مستعدة للقيام بذلك، لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن الظروف ليست مناسبة لاعادة اللاجئين، حيث لا يمكن ضمان سلامتهم.

ومع اقتراب موسم الأمطار الموسمية في بنغلاديش، بدأت حكومة دكا في إعادة توطين لاجئ الروهينجا الذين يعيشون على منحدرات التلال الخطرة.

