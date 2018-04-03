البنطلون الواسع موضة صيف 2018.. اختاري الأنسب لجسمك

البنطلونات الواسعة موضة صيف 2018، فعند نزولك للتسوق وشراء ملابس الصيف، تندهشين من ستايل البنطلونات الواسعة بألوانه المختلفة، ومنها الجينز والقماش، فكري تجربيه، فهو من القطع العملية وتناسب حرارة الصيف، ومريح ويصلح للكثير من الإطلالات الرائعة، ويناسب بشكل أكبر الفتيات المحجبات اللاتي يرغبن فى ارتداء البنطلونات ولا يجدن ما يناسبهن.

كان يطلق عليه بنطلون (رجل الفيل)، وشاهدناه في الأفلام السينمائية القديمة، وعاد من جديد ليكون موضة صيف 2018 بمختلف الألوان والأشكال، هو يناسبك خلال أوقات العمل لأنه يسهل عليك الحركة، ويساعدك أيضًا في الخروج مع أصدقائك للتنزه، ومنه ما يناسب السهرات المسائية.

1- إذا قررتي ارتداء بنطلون واسع، فابتعدي عن البلوزات والقمصان الواسعة عليه، اختاري بلوزة تأخد شكل جسمك، حتى لا يكون شكلك فوضويا، فهو يساعدك في ارتداء البلوزة الضيقة أو القصيرة لأنه لا يحدد شكل جسمك.

2- استخدمي حزاما عند الخصر، إذا كنت ترتدين بنطلونا واسعا، وذلك لتحديد منطقة الوسط، يمكنك التنسيق بين حزام وشنطة وحذاء من نفس اللون، وهذا سيظهرك أنيقة مظهر متناسق.

3- استخدمي أي بلوزة أبيض أو أسود سادة، في الأغلب هينفعو على أي لون بنطلون، سواء أكان سادة أو مشجرا، كما يمكنك ارتداء بلوزة وبنطلون من نفس اللون وتغيير لون الحزام، فسيكون الشكل مميزا وأنيقا ومناسبا للأوقات الصباحية وساعات العمل.

4- البنطلون الواسع يسمح لك بارتداء كوتشي رياضي، أو جزمة بكعب عالٍ، وهذا سيكون "سيمي فورمال"، وتصلح هذه الطريقة في الظهور بأكثر من مناسبة.

5- إذا كان جسمك متناسقا، يمكنك الظهور بهذا الشكل، جربي تدخلي البلوزة جوه البنطلون هتكون أشيك.

6- موضة صيف 2018، الألوان الصيفية، المليئة بالحيوية، جربي الأبيض أو النود أو الأزرق والأخضر، وإذا قررتي اختيار المشجر اختاري بلوزة أو قميص سادة، أقرا أيضًا.. الأصفر والمشجر.. أبرز صيحات موضة ربيع 2018

7- القميص جينز هيكون مناسبا جدًا إذا نسقتيه مع بنطلون واسع مشجر، ممكن تدخليه جوا البنطلون، أو تربطي القميص من قدام هيديكي استايل مختلف ويكون مناسب للجامعة بشكل أكثر.

8- يمكنك ارتداء البنطلون الواسع مع الجواكيت القصيرة، فهو مناسب جدًا لأوقات العمل أو الجامعة، كما يمكنك تنسيقه مع حذاء رياضي، ويمكنك الاستفادة من التيشرتات المخططة التي انتشرت الفترة الأخيرة، استعيني بواحد منها مخطط أبيض في أسود على بنطلون بأي لون تفضلينه، فهذه إطلالة جريئة ومختلفة.

جربي البنطلون الواسع بكل الطرق السابقة، فهو يصلح لأكثر من مناسبة ويعطي شكلا مميزا لتواكبي الموضة، يصلح لك إذا كنتِ محجبة، وأيضًا يمكنك ارتدائه على تيشيرت أوف شولدر، إذا كنتِ غير محجبة، نسقية بالطريقة الأنسب لك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا