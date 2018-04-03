ولي العهد السعودي: للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك أرضهم الخاصة شريطة اتفاق سلام عادل

قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إن للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك أرضهم الخاصة، مشددا على ضرورة أن يكون لدينا اتفاق سلام عادل ومُنصف لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب.

وأضاف بن سلمان في حوار مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية: "أعتقد عمومًا أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في بلده المسالم.. أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة.. لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام عادل ومُنصف لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب.

وقال: "أؤكد أن لدينا مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى في القدس وحول حقوق الشعب الفلسطيني.. هذا ما لدينا، ليس لدينا أي اعتراض على وجود أي أشخاص آخرين وفق معاهدة سلام منصفة".

وأردف: "بلدنا ليس لديه مشكلة مع اليهود.. نبينا محمد تزوج امرأة يهودية لم يملك صديقاً من اليهود فحسب – بل تزوج من اليهود وجيرانه كانوا يهود يوجد الكثير من اليهود في المملكة العربية السعودية قادمين من أمريكا ومن أوروبا للعمل، ولا توجد مشاكل بين المسلمين والمسيحيين واليهود، لدينا مشاكل مثل تلك الموجودة بين بعض الناس في أي مكان في العالم، لكنه النوع العادي من المشاكل".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا