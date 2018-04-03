بن سلمان يشيد بـ اسرائيل ويصرح بوجود العديد من المصالح المشتركة معها

عين ليبيا

كشف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أن بلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل، وأنه حال التوصل إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون «الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأعلن ابن سلمان، في حوار مع مجلة «ذي اتلانتيك» الأمريكية، أن «إسرائيل تملك اقتصادا كبيرا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل».

مضيفاً: «إذا كان هناك سلام، سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول مثل مصر والأردن».

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