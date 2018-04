«التحالف الوطني» يطالب بمسائلة رئيس الوزراء الإيطالي

المتوسط:

طالبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني الى المثول أمام البرلمان لمسائلته بشأن اقتحام شرطة الحدود الفرنسية لمركز مهاجرين ببلدة باردونيكّيا في إقليم بييمونتي شمال البلاد.

وأكدت ميلوني، أن المدعي العام في تورينو يحقق في التغلغل الفرنسي بباردونيكيا، لكن المشكلة سياسية ويجب على الحكومة أن ترد، مضيفة أن حزبها يطلب من رئيس مجلس الوزراء جينتيلوني أن يقدم تقريراً للجهات الوطنية المعنية، لافتة إلى أن سيادة إيطاليا موضوعة على المحك.

هذا وقد أثار ما أقدمت عليه شرطة الحدود الفرنسية، حيث أجبرت مهاجرا في المركز السالف الذكر على الخضوع لاختبار البول الخاص بالمخدرات، وسط سخط المسؤولين من ممرضين وأطباء، مما أثار ردود فعل لدى الساسة الإيطاليين فيما وصفوه باقتحام الحدود الإيطالية، والذين طالبوا حكومة بلادهم بالتدخل.

