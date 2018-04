خطط أمريكية لتعزيز التواجد العسكري شمالي سوريا

المتوسط:

أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء نقلا عن عدة مصادر في وزارة الدفاع والإدارة الأمريكية أن الجيش الأمريكي يخطط لإرسال عشرات الجنود إلى شمالي سوريا، مؤكدة أن هذه الخطط خضعت للبحث لعدة أيام، قبل التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي بنيته سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضافت “سي إن إن” أن تصريحات ترامب، قد حيرت الكثيرين في البنتاجون، وأن مجلس الأمن القومي سيجتمع اليوم لمناقشة خطط الإدارة الأمريكية لمحاربة”داعش” ومصير حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا، حيث جاءت تصريحاته في نفس اليوم الذي قتل فيه جنديان، أحدهما أمريكي والثاني بريطاني، بانفجار في مدينة منبج السورية.

وشملت التعزيزات التي أرسلتها واشنطن إلى محيط منبج قادمة من قاعدتها في بلدة صرين، نحو 300 عسكري وعددا كبيرا من العربات المدرعة والمعدات الثقيلة، حيث وصلت إلى المنطقة الفاصلة بين مدينة منبج ومنطقة “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي.

