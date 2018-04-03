دعوة المبعوث الأممي غسان سلامة للمشاركة في جلسات المؤتمر الوطني العام الجامع الليبي

تونس 03 أبريل 2018 (وال)- قام مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا أمس الأثنين، بزيارة لمقر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع الليبي بتونس .

ودعا التونسي صلاح الدين الجمالي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لحضور جلسات المؤتمر الجامع المقرر عقده في تونس منتصف شهر أبريل الجاري .

وأكد التونسي صلاح الدين الجمالي تبنيه ما يخرج عنه من حلول، وآليات للمصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية .

من جانبه، قال رئيس المؤتمر الوطني العام الجامع الليبي محمد العباني – في تصريحات صحفية – إن مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد على دعم الجامعة للمؤتمر، مطالباً الليبيين بالوقوف جميعاً لدعم المؤتمر .

وأشار العباني إلى أن المؤتمر الذي بدأت جلساته التحضيرية نهاية شهر مارس الماضي، يستهدف الوصول إلى اتفاقات جزئية مع كافة الشرائح الجيش وضباط الشرطة، والقبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والميليشيات المسلحة، ليستلم الجيش والشرطة زمام الأمور وتتم حماية المدن، وقتها يكون من الملائم الحديث عن الانتخابات .

وأضاف العباني أن المؤتمر الليبي الجامع؛ هو المخرج الوحيد لإنقاذ ليبيا من الضعف والانقسام الذي تعيشه، لأن القائمين عليه ليبيون لا يهمهم سوى مصلحة ليبيا، ولا تحركهم أجندات داخلية ولا خارجية .

يُشار إلى أن الهيأة التحضيرية للمؤتمر، قد حددت أهداف المؤتمر، والمتمثلة في قيام دولة ليبيا الموحدة، والتمسك بالخيار الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي للسلطة، بالإضافة إلى احترام التنوع والخصوصية الاجتماعية والثقافية، إلى جانب تكريس مبدأ الشراكة الوطنية وتجاوز رواسب الماضي .

وشملت أهداف المؤتمر أيضاً التعهد بفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودعم برنامج العدالة الانتقالية، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب .

وشددت الأهداف على المصالحة الوطنية المبنية على الإنصاف والصفح والتعايش السلمي، وأن يكون حمل السلاح حكراً على الدولة دون غيرها، وتجريم حمله والمتاجرة به، وتجريم الخطاب الإعلامي المحرض على الفتنة . (وال- تونس) هــ ع/ ر ت

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