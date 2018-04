المتوسط:

دانت باكستان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لنضالاته من أجل استرداد حقوقه التاريخية المشروعة.

وناشدت باكستان في بيان صادر عن وزارة الخارجية في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ولسياسة القمع التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني، في تحدّ سافر لقرارات الشرعية الدولية.

وجددت باكستان وقوفها مع الشعب الفلسطيني، ودعمه في نضاله العادل وتأييد تطلعاته لإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس المحتلة، على أن تكون دولة قابلة للحياة ومتصلة على أساس المعايير المتفق عليها دولياً.

The post باكستان تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية