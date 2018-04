بريطانيا تتبرع بـ170 مليون إسترليني لمواجهة الأزمة الإنسانية باليمن

المتوسط:

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، تخصيص ميزانية جديدة للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية، التي تشهدها اليمن، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكشف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، ألستر بيرت، في بيان رسمي، عن تخصيص حكومة المملكة المتحدة مبلغ 170 مليون جنية إسترليني، إضافة إلى توفير عدد من المواد العينية من طعام وأدوية ومياه نظيفة لملايين اليمنيين.

وكان ألستر قد دعا في وقت سابق اليوم خلال مخاطبته مؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه جنيف الأطراف المتصارعة في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي للأزمة.

