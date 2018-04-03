ولي العهد السعودي: لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل

واشنطن 03 أبريل 2018 (وال)- أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أن بلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل وفي حال التوصل إلى سلام في المنطقة، سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ولي العهد، في حوار مع مجلة “ذي اتلانتيك” الأمريكية، أن إسرائيل تملك اقتصادا كبيرا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل.

وأضاف ولي العهد إذا كان هناك سلام ، سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول أخرى مثل مصر والأردن.

وأعرب خلال لقاءه مع المجلة الأمريكية ، عما أسماه بـ “مخاوف دينية” حيال مصير المسجد الأقصى في القدس، وكذلك حيال حقوق الشعب الفلسطيني ، موضحاً ليس لدينا أي اعتراض على أي أحد أخر.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قام في 20 مارس الماضي ، بالتوجه إلى الولايات الأمريكية المتحدة في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة القضية الفلسطينية مع الرئيس الأمريكي ترامب وأهمية التوصل إلى السلام الدائم . (وال – واشنطن) هــ ع/أ د

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