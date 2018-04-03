ليبيا تشارك في مهرجان “شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي” في دورته الثالثة

القاهرة 03 أبريل 2018 (وال) – افتتح يوم الأحد الماضي الأول من أبريل، في قاعة المؤتمرات الدولية في مسرح المركز الدولي للمؤتمرات، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثالثة، والتي تحمل اسم النجم الكبير محمد صبحي ويستمر حتى التاسع من أبريل الجاري.

وتم تكريم الفنان صبحي في حفل الافتتاح، وشارك فى تكريمه ومنحه درع المهرجان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، و محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، و الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميحة أيوب، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ومدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم.

وحظيت هذه الدورة بأكبر نسبة مشاركة من 45 دولة تمثل مختلف مدارس المسرح وتياراته حيث شاركت فرق ومشاركات من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا واليونان وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة ، كما تمثل المشاركات الآسيوية عنصرا ثريا من التنوع لمشاركة الهند والصين وبنغلاديش وتايوان وعددا كبيرا من دول أفريقيا، بالإضافة لمظاهرة من المسرح العربي شاركت فيها تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وموريتانيا وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وأعلن الفنان محمد صبحي عن تقديم هدية خاصة شديدة التميز بالنسبة للمؤلفين الجدد في مسابقة صلاح عبد الصبور لنصوص الشباب حيث سيقوم بإخراج وتقديم النص الفائز بالمركز الأول وسيدعمه حتى ظهوره أمام الجمهور.

وأكد المخرج الشاب مازن الغرباوي رئيس المهرجان عن تنوع الفعاليات هذا العام ما بين عروض للمسابقة الرسمية وستة عروض مونودراما ـ أي عروض الممثل الواحد ـ في مسابقة خاصة لهذا النوع الصعب من المسرح ومسابقة مسرح الشارع، كذلك تعدد اللجان بين اللجنة الرسمية ولجنة الشباب الدولية المستحدثة هذا العام وتشارك فيها الأستاذة المسرحية برومانيا “لومينيتا دان برسان” والفرنسي من أصل عربي دكتور “عمر فرتات” والناقد الشاب المصري خالد رسلان وكذلك تنوع الإصدارات والورش التي تصل إلى أربعة عشر ورشة تدريب في مختلف فروع الإبداع المسرحي ، بالإضافة عن استضافة المهرجان لأول مرة إجتماعات الهيئة الدولية للسينوجرافيين والتي تضم أعضاء من عشر دول ويمثلنا فيها مصمم الديكور حازم شبل.(وال – القاهرة) س خ/ أ د

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