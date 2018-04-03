التشكيل.. كريستيانو رونالدو يتحدى هيجواين في موقعة يوفنتوس وريال مدريد

كتب- محمود السيد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فضَّل الفرنسي الدفع بإيسكو على حساب الثلاثي جاريث بيل ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في تشكيل الفريق الملكي، الذي يعيد إلى الأذهان تشكيل نهائي تشامبيونز ليج الموسم الماضي، الذي فاز به الفريق الملكي بأربعة أهداف لهدف.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: داني كارفخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو.

الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش، إيسكو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

وكان إيسكو قد غاب عن المشاركة مع ريال مدريد أمام لاس بالماس بالجولة الـ30 من الليجا بداعي الإصابة.

وتواجد على مقاعد الاحتياط كل من كيكو كاسيا، باييخو، ثيو بيل، اسينسيو، فاسكيز، كوفاسيتش.

في المقابل جاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوفون.

الدفاع: دى تشيليو، بارزالى، كيليني، أليكس ساندرو.

الوسط: بيتانكور، سامي خضيرة، أسامواه.

الهجوم: دوجلاس كوستا، ديبالا، هيجوايين.

وجاء على دكة الاحتياط كل من تشيزيني، روجاني، ليشتستاينر، ماتويدي، ماركيزيو، كوادرادو، ماندزوكيتش.

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