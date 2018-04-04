مصر تشارك فى معرض ساوباولو الدولى للسياحة بأمريكا اللاتينية|صور

شارك علاء رشدى، سفير مصر بالبرازيل، فى تدشين الجناح السياحى المصرى المشارك فى معرض ساوباولو الدولى للسياحة فى أمريكا اللاتينية.

وأعرب السفير المصرى عن سعادته بالمشاركة المصرية القوية والفعالة، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة لطلب العاملين فى مجال السياحة والتجارة، بقيام مصر عبر شركتها الوطنية مصر للطيران، بتدشين خط ملاحى، أسوة بتركيا وإثيوبيا والإمارات، وغيرها من الدول، مما كان له بالغ الأثر فى مضاعفة حركة السياحة والتجارة مع بلد كبير ومهم مثل البرازيل.

وأضاف السفير المصرى، بأن قوة الجناح السياحى المصرى تأتى تتويجا لجهود الوفد المصرى الكبير، الذى شارك على مدى الأيام الماضية فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العربى البرازيلى، والذى أقامته غرفة التجارة العربية البرازيلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العربية وجامعة الدول العربية، وذلك بمدينة ساوباولو فى الفترة من 2 وحتى 5 أبريل الجارى، تحت عنوان بناء المستقبل.

وضم الوفد المصرى، اللواء بحرى عبدالقادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية، ومحمد الخطيب، مدير المكتب التجارى بساوباولو، وممثلى هيئة تنشيط السياحة، وهئية الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة والتمثيل التجارى، ومركز تنمية الصادرات، وعدد كبيرًا من ممثلى الشركات المصرية.

ومن ناحيته، قال محمد محسن، رئيس وحدة أمريكا اللاتينية بهيئة تنشيط السياحة، إن الجناح المصرى هذا العام ضم 14 شركة سياحية، بخلاف العام الماضى الذى شاركت فيه 5 شركات فقط.

وأضاف محسن، بأن عام 2017 شهد طفرة فى السياحة البرازيلية الوافدة إلى مصر، بزيادة قدرها 86 % عن عام 2016.

وأشار إلى أن الهيئة تركز حاليا على الترويج للمنتج السياحى بطرق جديدة، فبالإضافة إلى المنتج التقليدى، هناك تركيز على السياحة الدينية، خاصة طريق العائلة المقدسة، والذى يستهوى السائح البرازيلى.

من جانبها، أضافت سها صابر، نائب رئيس وحدة أمريكا اللاتينية بهيئة تنشيط السياحة، بأن الهيئة استحدثت 8 وحدات مركزية متخصصة لمتابعة الأقاليم والدول التى لا توجد بها مكاتب سياحية مصرية، بهدف الوصول إلى السائح فى بلده من خلال الأنشطة والمعارض المستمرة.

وأكدت سها صابر، ضرورة أن يكون هناك خط طيران مباشر بين مصر والبرازيل، لتسهيل ومضاعفة حركة التجارة بشكل عام، والسياحة بشكل خاص.

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