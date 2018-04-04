10 خطوات لحماية الشفايف من تقلبات الربيع

نسمع كثيرًَا عن الروتين اليومي للبشرة، وروتين الحفاظ على الشعر، لكن لم يهتم أحد بالروتين اليومي للشفايف رغم أنها سر الابتسامة، وأكثر جزء يظهر جمالك، ويفسد أناقتك، إذا كانت مشققة وبهتانة.

الشفايف تحتاج إلى تقشير وترطيب وتفتيح، مثل أي منطقة في جسمك، فيمكنك القيام بذلك أسبوعيًا، للحصول على شفاه وردية، باستخدام وصفات طبيعية دون تكلفة أو مجهود، ولحمايتها من تقلبات الربيع والعواصف الترابية، التي نتعرض لها، ومن هذه الوصفات..

1- احرصي على اتباع نظام غذائي صحي، لأنه يؤثر على كل منطقة في جسمك، فتناول الخضراوات والفواكه الطازجة، يجعلك تبدين مشرقة دون بهتان، اشربي كميات كبيرة من المياه للحفاظ على نضارة بشرتك.

2- التعرض لأشعة الشمس، التي نستقبلها في الأيام المقبلة خلال الصيف، يؤثر على شفتيك كما وجهك، وتناول القهوة والشاي بكميات كبيرة، والتدخين، كل هذه العوامل تسبب في اللون الداكن على شفتيك، اقرأ أيضًا استخدمي القرفة.. 10 وصفات طبيعية للحصول على شفاه غليظة

3- استخدمي الفازلين والعسل، فهي أسهل الوصفات الطبيعية للحصول على شفاه دون مشاكل، وتعمل على تغذيتها وحمايتها من الجفاف، وتخلصك من تشققات الشفاه، كل ما عليكى هو وضع كمية من العسل على شفتيك، ثم طبقة من الفازلين، واتركيها دقائق، ثم استخدمي قطعة قماش قطنية لإزالتها برفق.

4- شفايفك تحتاج إلى التقشير، للتخلص من الجلد الميت، يمكنك استخدام مقشر من مواد طبيعية، مثل السكر وزيت الزيتون والعسل، فهي تساعدك الحصول على شفاه ناعمة، ضعي الخليط على شفايفك لدقائق ثم اشطفيه بالماء، وكرري هذه الخطوة مرة أسبوعيًا، اقرأ أيضًا.. المرأة تبتلع 350 جرامًا منه.. احذري 9 مواد سامة في الروج

5- استخدمي الخيار والليمون والعسل، للحصول على شفاة دون تشقق أو بهتان، ضعي حبات الخيار على شفتيك، وأنت تشاهدين التليفزيون، وضعي خليط الليمون والعسل لدقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

6- من أهم الخطوات للحصول على شفاه طبيعية، الاهتمام بإزالة المكياج بشكل دائم، لأن بقاء الروج على شفتيك والنوم به، يسبب العديد من المشاكل، ويؤثر سلبيا على شفايف، احرصي على إزالته قبل النوم ووضع مرطب.

7- استخدمي الزيوت الطبيعية للحصول على شفاه جميلة، ومنها (زيت الخروع وزيت جوز الهند)، فهي تساعدك في علاج تشققات الشفاة بشكل سريع، اقرأ أيضًا.. بودرة الأطفال لجمالك أيضًا.. ثبتي المكياج وتخلصي من الشعر الزائد بسهولة

8- استخدمي الزبادي لتفتيح شفايفك، من خلال وضعه في المساء، وعمل تدليك على شفتيك، إذا قمت بهذه الخطوة يوميًا ستشاهدين النتيجة بعد أيام، كما عليكي وضع قطرات من زيت الأركان على شفتيك قبل النوم، فهو مفيد في الترطيب والتفتيح.

9- استخدمي البلسم قبل وضع أحمر الشفاه، فهذا يساعد في حماية شفتيك وجعلها ناعمة، كما يجعل الروج ثابتا دون تشققات تؤثر على مظهرك وجمالك.

10- اختاري أنواعا جيدة من المكياج بشكل عام، والروج على الأخص، لأن الأنواع التقليدية تسبب الكثير من الأمراض، فهي تحتوي على مواد سامة تؤثر على صحتك عند ابتلاعها.

بهذه الطرق تحصلين على شفاه ناعمة دون تشقق، كما يمكنك استخدام الكركديه والبنجر في عمل روج طبيعي في المنزل، فهذه طريقة آمنة وغير مكلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا