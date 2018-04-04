قاومي الفوضى بـ8 حيل بسيطة لتنظيم الأحذية

تتميز معظم الفتيات بالرغبة في الحصول على أحذية كثيرة بألوان مختلفة، عكس الرجل يستكفي بحذاء أو اثنين فقط، فكل بنت نجد لديها ألوانا متنوعة من الأحذية (الأبيض، الأسود، الأزرق، النبيتي، البينك، الجملي،… )، لذلك تحتاج إلى مكان تخزين هذه الأحذية بدلًا من أن تسبب الفوضى.

ضيق مساحة منزلك، قد تكون مأزقا لشراء جزامة لحفظ الأحذية بها، لكن هناك بعض الحلول تساعدك على تخزينها دون فوضى أو تلف للأحذية، نستعرضها في هذا الموضوع..

1- أول خطوة عليكي التخلص من الأحذية، التي لا تحتاجين إليها، فهناك بعض الفتيات يحتفظن بالأحذية التالفة دون سبب، الأمر الذي يتسبب في تزاحم المكان بالأحذية.

2- استخدمي السلالم الخشبية القديمة لعمل جزامة بسيطة، من خلال دهان السلم بأي لون تفضلينه، واستخدمي درجاته لوضع الأحذية، فهي تناسب المساحات الصغيرة وتحصلي من خلالها على ديكور مميز وبسيط، اقرأ أيضًا.. 10 حيل لتنظيف وتلميع حذائك.. قشر الموز والفازلين الحل الأمثل

3- استخدمي الأدراج في تخزين الأحذية، إذا كان هناك درج فارغ ضمن أدراج خزينة ملابسك، استغليها في وضع الأحذية بها، فهذا يحميها من الرطوبة والأتربة، ويمكنك رش أي معطر تفضلينه داخل الدرج والحذاء لمنع تكون رائحة كريهة، اقرأ أيضًا..الشوفان والبطاطس.. 8 طرق ذكية لحل أزمة الأحذية الضيقة

4- استخدمي الصناديق التي لا تستخدميها جزامة، من خلال تغليفها بورق الحائط بألوان مبهجة، فهذا سيكون شكل ديكوري مميز ويوفر لك مساحة جيدة.

5- احفظي الأحذية داخل أكياس قماشية، إذا لم يكن لديك مساحة في المنزل، وانتبهي أيضًا لتنظيفها قبل وضعها داخل الأكياس، حتى لا تتلف بعضها البعض، اقرأ أيضًا.. تخلصي من الكراكيب.. 8 استخدامات للسلالم الخشبية في الديكور

6- استخدمي القطع الخشبية التي لا تستخدميها، في عمل جزامة بسيطة، كل ما عليكي هو تصميم قطع خشبية بالطول في أي حائط في منزلك، ووضع الأحذية عليها، فهذه الطريقة تساعد على التهوية وتجعلك تختارين من بين الأحذية بسهولة ما تريدين ارتدائه.

7- احتفظي بالأحذية داخل الكنبة أو السرير، (السحارة)، فهو مكان متسع، ولا يتم استخدامه في شىء، ويساعدك في التخلص من الفوضى والكركبة، اقرأ أيضًا.. ارتدى الحذاء الشامواه الأنيق.. 8 وصفات لتنظيفه

8- يمكنك شراء منظم الأحذية من أي مكان، فهو ظهر مؤخرًا ويساعدك في الاحتفاظ بعدد كبير من الأحذية من خلال تعليقه على أي حائط، يمكنك الاحتفاظ به على باب المنزل إذا كان لديكي أمان ولا تتعرضين للسرقة، أو وضعه داخل البلكونة أو أي حائط في منزلك.

بهذه الطرق تتخلصين من الفوضى وتتمكني من ترتيب الأحذية بسهولة، دون الحاجة لجزامة كبيرة لا يُسمح بها في المنازل الصغيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا