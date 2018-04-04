تخلصي من الكرش في أقل من شهر بـ10 خطوات سهلة

الكرش هو أزمة كل البنات، فأكثر الدهون الموجودة في الجسم تكون في منطقة البطن، ويظهر الكرش عند المرأة والرجل على حد سواء، فهو يفسد المظهر الجمالي، ويضيع أناقة الفتاة وإضافة لذلك يتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة، منها السكر وضغط الدم والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكنك التخلص من الكرش، لكن ليس باتباع نظام غذائي فقط، لكن الأمر يحتاج لمزيد من التمارين الرياضية، فإذا مارست رياضة الأيروبيك بانتظام لمدة 10 ساعات في الأسبوع على الأقل ولعدة أسابيع يخفض من دهون البطن، وإليكي بعض النصائح التي تساعدك في خسارة الكرش..

1- أولى الخطوات للتخلص من الكرش، هي شرب المياة بانتظام وبالقدر الذي يحتاجه جسمك يوميًا، ويمكنك تحقيق استفادة كبيرة من المياه، للتخلص من دهون البطن، من خلال وضع الليمون أو وضع مكعبات الثلج، وهذا يناسبك في فصل الصيف، أو وضع شرائح الخيار، فهذه الطريقة تساعدك الحصول على مزاق منعش، كما أنها تحارب السموم داخل جسمك.

2- اشربي الماء الدافئ، فهو يساعد على التخلص من دهون الكرش، من خلال شرب الماء الدافئ مع الليمون قبل الإفطار، وقبل النوم، الليمون يعمل على تذويب الدهون، ولكن احذري شرب الماء أثناء أو قبل أو بعد الطعام مباشرة، يمكنك شرب المياه بعد الطعام بنصف ساعة.

3- النوم الكافي يساعد في الحصول على جسد سليم، لأن عكس ذلك يسبب التوتر والسهر يجعلك ترغبين في تناول كمية أكبر من الطعام، وأيضًا جسمك يفرز هرمونا خلال النوم يساعد على تسهيل عملية الهضم، احرصي على النوم مبكرًا، ولمدة تتراوح ما بين 7 – 8 ساعات.

4- الشاي الأخضر يفيدك في التخلص من الكرش، خاصة أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، اشربيه قبل تناول الوجبات وقبل ممارسة التمارين الرياضية، للحصول على مستوى حرق كبير.

5- ابتعدي قدر الإمكان عن الوجبات الجاهزة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، احرصي على تناول البروتينات، فهي تساعد على حرق الدهون والتخلص من الكرش، اقرأ أيضًا.. تخسيس الأرداف بـ12 طريقة طبيعية.. منها تمرين الدراجة

6- احرصي على تناول الخضراوات، وطبق السلطة يجب أن يكون أساسيا في كل وجبة (الفلفل الطماطم والخيار والخس والقرنبيط)، وقللي من استخدام السمنة والزبدة وأي مواد دهنية، والأغذية التي تحتوي على دقيق كالخبز الأبيض والأرز.

7- ابدئي يومك بوجبة الإفطار مبكرًا، فهي أهم وجبة في يومك، وابتعدي تمامًا عن الأكل قبل النوم، فهذا من أهم المسببات للكرش، وجسمك لا يستطيع حرقه، ويفضل الابتعاد عن الكربوهيدرات والدهون المشبعة قبل النوم بعدة ساعات، اقرأ أيضًا اللبان الدكر للتخسيس.. يسد الشهية ويشد الترهلات

8- ابتعدي عن السكريات، فهي أحد الأسباب الرئيسية للدهون الزائدة، حاولي الحصول على السكر، الذي يحتاجه جسمك من خلال الفواكه، فهذا سيكون مفيدا أكثر لصحتك.

9- مارسي التمارين الرياضية، والجري على المشاية، ويفضل أن تقوم بالجري بسرعة كبيرة حتى ولو لمدة ليست كبيرة، وبعدها إبطاء السرعة وعمل استراحة، ثم العودة إلى السرعة العالية، فتكون قد اتعبت الجسم على دفعات، هذه الطريقة فعالة أكثر من طرق الكارديو العادية، حاربي الاكتئاب بالأكل.. المكسرات تحسن مزاجك والشيكولاتة تبعد القلق

10- مارسي بعض التمارين من خلال، القفز باستخدام الحبل خمس جولات كل جولة 10 مرات بشكل يومي، أو الوقوف ثم النزول 3 مرات، وكل مرة 10 مرات، يمكنك النوم على الظهر، ووضع اليدين خلف الرقبة، ثم رفع الظهر عن الأرض للوصول إلى زاوية قائمة مع الأرجل، ثم النوم مرة أخرى، أو ممارسة تمرين الدفع لتقوية عضلات البطن والأرداف، فهذه التمارين تساعدك في الحصول على بطن مشدودة.

إذا التزمتي بهذه الخطوات لمدة شهر أو أقل، ستحصلين على بطن مشدودة وتتخلصين من الكرش، حافظي على نظامك الغذائي ونامي عدد ساعات كافية، وابتعدي عن المشروبات الغازية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا