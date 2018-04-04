6 أرقام من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

حقق نادي ريال مدريد الإسباني رقمًا قياسيًا جديدًا بعد فوزه على اليوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب «يوفنتوس ستاديوم» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل التألق الكبير من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية وصنع الثالث لمارسيلو.

– لأول مرة يخسر نادي اليوفينتوس بفارق ثلاثة أهداف على ملعب الجديد الذي أنشئ عام 2011، حيث كانت آخر ثلاثية استقبلها السيدة العجوز في نصف نهائي التشامبيونزليج عام 1999 أمام مانشستر يونايتد، وخسر اليوفي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين.



– ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل 9 أهداف في شباك اليوفي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتساوى رقمه أمام نادي بايرن ميونخ، حيث سجل أيضًا 9 أهداف في شباك الفريق الألماني وكذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الذي نجح في تسجيل نفس عدد الأهداف في شباك نادي الأرسنال الإنجليزي.



– كريستيانو رونالدو أحرز أسرع هدف له في تشامبيونزليج بعد دقيقتين و47 ثانية ضد اليوفنتوس.



– رونالدو أحرز أكثر عدد من أهداف في شباك بوفون حارس اليوفي، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف في شباك الجارس الإيطالي.



– تمكن إيسكو من تمرير 54 تمريرة وجميعها كانت صحيحة ضد اليوفنتوس، وهو أعلى رصيد حققه لاعب في مباريات خروج المغلوب عقب تشافي لاعب برشلونة الأسبق، والذي حققه أمام أمام أتليتكو مدريد برصيد 95 تمريرة.



– رونالدو اشترك في 67% من أهداف ريال مدريد هذا الموسم بالتشامبيونزليج بعدما سجل 14 هدف وصنع هدفين، من أصل 24 هدف سجله الميرنجي بالبطولة.

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