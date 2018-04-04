بايرن ميونيخ يقلب الطاولة على إشبيلية في دوري الأبطال

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني فوزا ثمينا على نظيره فريق إشبيلية الإسباني، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، فى إطار مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بابلو سارابيا فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 36 تعرض "فيدال" لإصابة قوية، وتدخل الجهاز الطبي للبايرن من أجل إسعاف اللاعب، لكنه لم يستطيع إكمال المباراة، وحل الدولي الكولومبي "خاميس رودريجيز" بدلاً منه.

وأدرك بايرن ميونخ التعادل للضيوف فى الدقيقة 37 من زمن المباراة عن طريق تسجيل لاعب إشبيلية خيسوس نافاس هدف بالخطأ فى مرماه، وبعد الهدف ذكر حساب "الفيفا" على موقع تويتر أن البافاري استفاد من الأهداف العكسية 11 مرة في البطولة الأوروبية الكبرى.

وأشار الفيفا إلى أن ريال مدريد وتشيلسي أكثر الأندية استفادة من تلك النوعية من الأهداف بواقع 15 و13 هدفًا على التوالي.

وفي الدقيقة 68 أرسل فرانك ريبيري كرة عرضية إلى تياجو ألكانتارا الذي قابلها بضربة رأسية، لكن الكرة، وهي في طريقها إلى المرمى اصطدمت بقدم إيسكوديرو لتغير مسارها وتخادع الحارس وتسكن الشباك.

وكاد ريبيري أن يتقدم لبايرن في الدقيقة 48، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بمدافع إشبيلية.

وحرم أولريتش، البديل ساندرو راميريز من هز شباك البايرن بعدما حول تسديدته القوية في الدقيقة 81 إلى ركلة ركنية. وحرم أولريتش، البديل ساندرو راميريز من هز شباك البايرن بعدما حول تسديدته القوية في الدقيقة 81 إلى ركلة ركنية.

وأضاع ليفاندوفسكي فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83، بعدما سدد كرة بعيدة عن المرمى، رغم تواجده داخل منطقة الجزاء.

الجدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 11 أبريل الجاري، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

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