امرأة تطلق النار على مقر شركة يوتيوب لتودي بحياة شخص وتصيب أربعة أخرين

عين ليبيا

كشفت الشرطة في سان برونو في كاليفورنيا إصابة 4 أشخاص بجروح بإطلاق النار في مقر يوتيوب ومقتل شخص واحد.

وأعلن أحد ممثلي مستشفى سان فرانسيسكو، بأن 3 أشخاص نقلوا إلى المنشأة الطبية، أحدهم في حالة حرجة.

هذا وأوضحت وسائل الإعلام في وقت سابق، أن إطلاق النار نفذته امرأة، وقد ماتت ولم يتضح في الحال ما اذا كانت مطلقة النار هي في عداد الضحايا الذين أوردهم قائد الشرطة في الحصيلة التي أعلن عنها أم لا.

كما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر لم تكشف عن اسمه أن «امرأة تسللت وقت الغداء وأطلقت النار على ما يبدو على شخص بعينه في “باحة داخلية” يتناول فيها الموظفون طعام الغداء».

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