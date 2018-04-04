أمر بإلقاء القبض على المعارض التركي فتح الله غولن بتهمة تدبير إغتيال السفير الروسي

عين ليبيا

قامت السلطة القضائية التركية بإصدار أمر بإلقاء القبض على مدبر قتل السفير الروسي في أنقرة عام 2016.

حيث أكدت السلطان أن مدبر اغتيال السفير أندريه كارلوف هو المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية أن التحقيق أظهر أن غولن هو من أمر بقتل السفير كارلوف.

يذكر أن السفير الروسي أندريه كارلوف، قُتل خلال افتتاحه معرض بأنقرة في ديسمبر 2016.

وحسب السلطات التركية، فإن قاتل السفير الروسي هو ضابط الشرطة مولود الطينطاش، وتم القضاء عليه من قبل قوات الأمن.

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