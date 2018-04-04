الأمم المتحدة: 50 ألف شخص غادروا دوما بالغوطة الشرقية

نيويورك 04 أبريل 2018 (وال)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 50 ألف شخص غادروا مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.

هذا وكان الجيش الروسي قد ذكر اليوم ، أنه يتوقع اكتمال عملية إجلاء المقاتلين المعارضين للنظام السوري من ضواحي العاصمة السورية خلال الأيام المقبلة.

وأشار الجيش الروسي إلى أنه تم إجلاء 1100 من عناصر المعارضة المسلحة وعائلاتهم من دوما على متن نحو 20 حافلة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن وزارة الدفاع الروسية قولها أن أكثر من 3 آلاف مقاتل غادروا “دوما” مع عائلاتهم منذ الأحد الماضي.

والجدير بالذكر أن أول مجموعة من مقاتلي “جيش الإسلام” بدأت مغادرة “دوما”، الاثنين الماضي، متجهة إلى “جرابلس”، البلدة الواقعة شمالي سوريا والخاضعة لسيطرة القوات التركية.

يشار إلى أن وضع الاتفاق الذي أبرم بين “جيش الإسلام” و الجيش الروسي، حد الحصار الذي استمر لأسابيع من جانب الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على ضواحي الغوطة الشرقية. (وال – نيويورك) هــ ع

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