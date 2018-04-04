هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الكبد والقوانص

لا أعرف لماذا نبحث عن وجبات صعبة ومكلفة للغاية وفي إمكانياتنا تحضير بديل سهل وغير مكلف ومذاقه رائع للغاية أيضا، ولكن هناك وجبات سهلة ورائعة منها الكبد والقوانص، ومؤكد أن أطفالك سوف يحبونه لأنه مصنوع من كبد الفراخ اللذيذة مع شرائح البصل المتبل الممزوج في شرائح القوانص، أنصحك بتجربته اليوم، ففي أقل من 20 دقيقة تستطيعين تحضيره..

سيدتي.. عليك شراء الكبد والقوانص طازجة من متجر تثقين فيه، ثم تنظيفها جيدا من الداخل لإزالة المرارة وأي شيء آخر، ثم غسلها بالخل جيدا مرتين ثم بالماء الفاتر لتجنب الرائحة الكريهة.

المكونات:

– نصف كيلو كبد وقوانص دجاج

– كوب بصل مفروم

– ملعقة فلفل مبشور حار

– ملعقتا ثوم مفروم

– ربع كوب زيت

– ملعقتا فلفل أسود

– ملعقة ملح

– خمس ملاعق خل

طريقة التحضير:

– في ماء مغلي، ضعي الكبد والقوانص حتى تسلق جيدا.. لا تنسي، 10 دقائق فقط وصفيها من الماء جيدا.

– بسكينة رفيعة، قطعي القوانص والكبد مربعات أو شرائح سمكية.

– في إناء متوسط الحجم، ضعي الزيت ثم البصل والفلفل والتوابل والثوم.. واستمري في التقليب حتى يحمر لونه.

– أضيفي إلى الخليط الكبد والقوانص، مع استمرار التقليب جيدا.

– أضيفي الخل إلى الخليط وأطفئي النار قبل أن يغلي.

يمكنك تحضير طبق من المكرونة الاسباجتى بجوار الكبد والقوانص.

طريقة عمل المكرونة الاسباجتي

– المكونات

نصف كيس مكرونة اسباجتى، يتم سلقها وتصفيتها من الماء جيدا.

كوب من الصلصة

ملعقة ملح

ملعقة ثوم

نصف فلفل أسود "صغيرة الحجم"

نصف مكعب مرقة دجاج

طريقة التحضير:

– فى إناء خارجى، حمري الثوم في ملعقة زيت ثم أضيفي ربع كوب مرقة دجاج، ونصف معلقة ملح وأخرى من الفلفل الأسود، وكوبا من الصلصة.

قبل أن تغلي الصلصة أضيفي المكرونة المسلوقة.. وبعد دقائق قليلة أطفئي النار عليها.

التقديم:

ضعي قليلا من المكرونة وبجوارها قليل من الكبد والقوانص، ويمكنك تزيين الطبق برشة بقدونس مفروم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا